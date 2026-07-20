¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional 19 de Julio 2026?

El Sorteo Zodiaco 1753 de la Lotería Nacional se realizó este domingo 19 de julio de 2026 por el 154 aniversario luctuoso del fallecimiento de Benito Juárez y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 7 millones de pesos.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Especial 314, realizado el pasado viernes 17 de julio de 2026.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.

Lista de premios del Sorteo Zodiaco 1753 de Lotería Nacional

El premio mayor de la Lotería Nacional 19 de julio 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

La bolsa total que se juega en el Sorteo Zodiaco 1753 es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 19 de julio?

El Sorteo Zodiaco 1753 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Acuario 8759, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie de este boleto se vendió a través de canales electrónicos.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Escorpión 8728 y Escorpión 1591. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional 19 de julio 2026 cayeron en los siguientes lugares:

Escorpión 8728. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., establecido en Av. Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael en CDMX.

Escorpión 1591. El billete premiado se distribuyó en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1753 fueron para Sagitario 8489 y Sagitario 9796, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Sagitario 8489. La serie única se vendió en la Agencia Expendedora en Tepic, Nayarit.

Sagitario 9796. La serie con los boletos premiados se vendió en la Agencia Expendedora en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

¿Cómo checar la lista de premios de Lotería Nacional 19 de julio?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1753 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1753.pdf.

Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 19 de julio 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 19 de julio de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP