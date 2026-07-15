¿Dónde Cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional 14 de Julio 2026? Lista del Sorteo Mayor 4020

Se realizó el Sorteo Mayor 4020 en homenaje a la Selección Mexicana 2026 y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 14 de julio de 2026 y cómo ver la lista completa de premios repartidos.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal. También puedes consultar los ganadores del Sorteo Zodiaco 1752.