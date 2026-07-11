¿Dónde Cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional 10 de Julio? Lista y Números de Sorteo 2890

Como cada viernes, se realizó el tradicional Sorteo Superior 2890 de Lotería Nacional del 10 de julio 2026, dedicado al 20 aniversario del MIDE, y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y la lista de números ganadores.

En los últimos días, el Salón de Sorteos en Ciudad de México ha vivido nuevas rifas. En caso de que te los hayas perdido, en notas previas te compartimos los resultados Lotenal del Sorteo Mayor 4019 y los lugares donde se encuentran los ganadores de 7 millones de pesos.

¿Cuál es la lista de premios del Sorteo Superior 2890?

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional se realiza los días viernes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en dos series. Esta rifa ofrece una bolsa total de 51 millones 833 mil 200 pesos, repartidos en 12 mil 896 premios.

El premio mayor de este juego es de 17 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 40 pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Superior que se reparten:

Primer lugar: 17 millones de pesos para tres series

Segundo lugar: 1.44 millones de pesos para tres series

4 ganadores de 137 mil 500 pesos para tres series

5 ganadores de 72 mil pesos para tres series

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional de 17 millones de pesos?

En los resultados del Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional, jugado el 10 de julio 2026, el número ganador del premio mayor fue el 29009.

Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Saltillo,Coahuila

La serie 2 fue puesta a su venta en Canales electrónicos .

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 21481 . La serie 1 fue puesta a su venta en Querétaro, Querétaro, y la serie 2 fue puesta enMartínez de la Torre, Veracruz.

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2890 del 10 de julio 2026?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos: