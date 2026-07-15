¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Miércoles 15 de Julio 2026

Conoce aquí detalles sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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