Secuestraron a una Persona Frente a su Familia y Exigieron Dinero por su Rescate en Puebla

Tres sujetos acusados de secuestro agravado recibieron una sentencia condenatoria de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, cometido en la ciudad de Puebla.

Luego acreditar ante la autoridad judicial la responsabilidad penal de Bernabé "N", Miguel Ángel "N" y Eduardo Aarón "N", la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) consiguió dicha sentencia.

Privan de la libertad a una persona para pedirle dinero a su familia en Puebla

Una familia vivió momentos de terror cuando su ser querido fue interceptado y llevado en una camioneta.

El 10 de agosto de 2019, aproximadamente a las 23:00 horas, la víctima circulaba en su vehículo en compañía de familiares sobre Boulevard Forjadores, a la altura de la incorporación hacia Periférico Ecológico, cuando fue interceptada por sujetos que viajaban a bordo de una camioneta.

Los agresores la bajaron de su vehículo y la privaron de la libertad. Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas desde el teléfono de la víctima para iniciar la exigencia de dinero a cambio de su liberación.

Como parte de la intervención de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, se implementó un operativo de pago controlado que permitió detener a dos personas y liberar con vida a la víctima.

Sentencian a 50 Años de prisión a tres sujetos por secuestro agravado en Puebla

Con las pruebas desahogadas durante el proceso penal, la Fiscalía de Puebla acreditó la responsabilidad de Bernabé "N", Miguel Ángel "N" y Eduardo Aarón "N" en el delito de secuestro agravado.

El 1 de julio de 2026 se dictó fallo condenatorio y el 17 de julio del mismo año, la autoridad judicial impuso la pena correspondiente.

Además de la sentencia de 50 años de prisión, los sujetos deberán pagar una multa de 337 mil 960 pesos y 42 mil 245 pesos por concepto de reparación del daño moral.

Se informó que se dejaron a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material en ejecución de sentencia y se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con información de N+

JAPR