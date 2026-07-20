Seguridad

Secuestraron a una Persona Frente a su Familia y Exigieron Dinero por su Rescate en Puebla

La víctima viajaba con sus familiares por el Bulevar Forjadores cuando hombres la interceptaron y subieron a una camioneta.

Los hombres privaron de la libertad a su víctima en Bulevar Forjadores.Los hombres privaron de la libertad a su víctima en Bulevar Forjadores. Foto: FGE Puebla

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Impactante secuestro en Puebla: una familia vivió momentos de terror cuando su ser querido fue interceptado y llevado en una camioneta. Los culpables ya enfrentan 50 años de prisión.

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