Camión de Carga Embiste a Taxi en Veracruz; Responsable Huyó

Al norte del estado de Veracruz, un taxi del municipio de Tuxpan resultó con cuantiosos daños materiales al ser embestido por un camión materialista cuyo conductor huyó con rumbo desconocido tras el fuerte accidente para evadir su responsabilidad.

Según los dato recabados los hechos ocurrieron está mañana de viernes alrededor de las 06:00 horas en la carretera Tuxpan Tamiahua a la altura de la comunidad de Sabanillas, perteneciente al municipio de Tuxpan.

La unidad de transporte público en su modalidad de taxi el cual resultó afectada en este percance, es un coche tipo compacto, con los colores oficiales de las unidades de servicio del municipio de Tuxpan, con número económico 1776, y cuyo conductor fue identificado como Armando Zumaya Mata, de 76 años, quien resultó ileso de este fuerte impacto. Solo se reportaron como saldo los daños cuantiosos a la unidad de transporte público.

En su declaración al personal de Tránsito Municipal el ruletero comentó que se se desplazaba por la carretera mencionada hacia el puerto de Tuxpan cuando de forma repentina un camión materialista le invadió el carril de circulación y lo impactó, sin embargo el operador ni se detuvo.

Finalmente se pudo conocer que el vehículo al no encontrarse el presunto responsable en el lugar del percance fue remolcado hacia un taller mecánico para su reparación.

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