Accidentes

Camión de Carga Embiste a Taxi en Veracruz; Responsable Huyó

En la comunidad Sabanillas sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua al norte de Veracruz, un camión de carga embistió un taxi, se reportan dañas materiales cuantiosos.

Camión materialista impacta a un taxi y huye del lugar dejando daños materiales cuantiosos en TuxpanCamión materialista impacta a un taxi y huye del lugar dejando daños materiales cuantiosos en Tuxpan. Foto: Archivo N+

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Impactante accidente en la carretera Tuxpan-Tamiahua: un camión embiste a un taxi y huye. Daños cuantiosos, pero el conductor del taxi resultó ileso. ¡Entérate de los detalles!

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