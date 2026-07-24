Hallan Muerto a un Adulto Mayor en la Ribera del Río Blanco en Veracruz; Autoridades Investigan

La noche del jueves 23 de julio se dio a conocer información al respecto de la localización sin vida un adulto mayor en la ribera del Río Blanco, a la altura de la privada Los Fresnos, en la colonia Las Palmas, del municipio de Río Blanco en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos de la zona quienes observaron el cuerpo entre la vegetación y se encargaron de dar aviso a las autoridades a través de los números de emergencia para pedir auxilio a las autoridades.

Luego de recibir el alertamiento al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de Protección Civil, quienes a su llegada solo pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSO) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para recaban indicios que ayuden esclarecer este hallazgo.

Según los primeros reportes señalaron que la persona fallecida fue identificada como Ernesto “N”, vecino de la colonia Novillero Chico, perteneciente al municipio de Rafael Delgado.

Serán las autoridades ministeriales quienes determinen las causas del fallecimiento mediante la necropsia de ley. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para lograr conocer lo ocurrido.

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