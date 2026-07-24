Accidentes

Hallan Muerto a un Adulto Mayor en la Ribera del Río Blanco en Veracruz; Autoridades Investigan

Vecinos de la colonia Las Palmas en Río Blanco, fueron los encargado del hallazgo de un hombre adulto mayor sin vida en la zona de la ribera del río.

Vecinos localizan cuerpo sin vida de un adulto mayor en Río BlancoVecinos localizan cuerpo sin vida de un adulto mayor en Río Blanco. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Río Blanco: un adulto mayor fue encontrado sin vida en la ribera del río. Autoridades investigan las causas de su muerte.

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