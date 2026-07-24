Con Arma en Mano Sujeto Asalta Caseta de Cobro en Veracruz; Esto se Sabe

Durante las primeras horas de este viernes 24 de julio se informó acerca de un hecho violento ocurrió al norte de la entidad, donde un solitario delincuente que salió de entre la maleza asaltó a uno de los cajeros de la caseta de cobro de Mihuapan, esto en el municipio de Tihuatlán.

Según los primeros informes los hechos ocurrieron alrededor de las 05:30 horas de este viernes, en la Caseta de Cobro mencionada ubicada sobre la autopista México Tuxpan a la altura del kilómetro 214.

De acuerdo con la información recaba, un sujeto salió de entre la maleza y armado con una pistola asaltó a uno de los cajeros despojándolo del dinero recaudado por concepto de peaje, posteriormente huyó a pie internándose nuevamente en el monte.

Elementos de la Policía del Estado con base en el municipio de Tihuatlán y personal de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron al sitio de referencia únicamente para tomar conocimiento toda vez que a pesar de la movilización no se pudo capturar al responsable.

Es importante mencionar que hasta el momento las autoridades no han informado sobre el monto de lo robado. En el punto y zonas aledañas se mantiene un operativo de seguridad para intentar dar con el paradero del autor de este robo

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