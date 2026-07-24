Seguridad

Con Arma en Mano Sujeto Asalta Caseta de Cobro en Veracruz; Esto se Sabe

Un hombre armado con un arma de fuego asalto a los cajeros de la caseta de cobro de Mihuapan, ubicada en el municipio de Tihuatlán al norte de Veracruz.

hombre armado asalta caseta Mihuapan al norte de Veracruzhombre armado asalta caseta Mihuapan al norte de Veracruz. Foto: Google Maps

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Asalto a mano armada en la autopista México-Tuxpan. Un hombre robó a un cajero en Mihuapan y huyó. Policía y Guardia Nacional investigan.

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