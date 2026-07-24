Seguridad

Bar Clausurado tras Homicidio Opera de Nuevo Bajo Fachada de Marisquería en Puebla

Los vecinos de la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián denunciaron que el establecimiento opera de manera irregular y temen por su seguridad.

Tras Homicidio, Denuncian que un Bar Volvió a Operar Bajo la Fachada de Marisquería en Puebla.Vecinos piden regular marisquería que funge como bar en Puebla. Foto: N+

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Preocupación en Puebla: bar clausurado por homicidio reabre bajo fachada de marisquería. Vecinos exigen acción ante el riesgo de inseguridad. ¿Habrá respuesta oficial?

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