Bar Clausurado tras Homicidio Opera de Nuevo Bajo Fachada de Marisquería en Puebla

Vecinos de la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, denunciaron que un bar, el cual fue clausurado tras un homicidio registrado el 23 de marzo de 2025, habría reanudado operaciones de manera irregular, operando con la fachada de una marisquería.

Los testigos aseguraron que detrás de esta supuesta actividad de venta de alimento, el sitio funciona como un bar clandestino sin supervisión de las autoridades.

Vecinos piden clausura de bar clandestino en Bosques de San Sebastián

De acuerdo a los vecinos, en su interior ponen musica a alto volumen durante las madrugadas y sus actividades que se extienden hasta las 06:00 de la mañana. Además, el establecimiento se dedica a la venta de bebidas alcohólicas.

Existe el temor entre habitantes de Bosques de San Sebastián de que la zona nuevamente sea foco de inseguridad, es por ello que piden la intervención de las autoridades municipales para que realicen las inspecciones correspondientes y realicen las debidas clausuras.