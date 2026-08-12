Camioneta Repartidora Choca Vehículo Donde Viajaba Bebé Recién Nacida en Torreón

Una bebé de apenas una semana de nacida fue trasladada por sus familiares a un hospital luego de estar involucrada en un accidente vial registrado la mañana de este 12 de agosto del 2026 en la avenida Corregidora y calle Comonfort, en el centro de Torreón.

El conductor de una camioneta repartidora de dulces aceptó ante los agentes de peritos haberse pasado la luz roja de su semáforo cuando circulaba por la avenida Corregidora.

Debido a esta situación, la camioneta impactó a un vehículo compacto de color blanco en el que viajaban la bebé y sus familiares.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, agentes de Peritos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes atendieron la situación y detuvieron al conductor de la camioneta repartidora señalado como responsable del accidente.

Los vehículos involucrados fueron asegurados para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el tráfico en la zona se congestionó debido al percance.

La bebé fue trasladada por sus familiares a un hospital para recibir atención médica y descartar alguna lesión derivada del accidente.