Accidentes

Camioneta Repartidora Choca Vehículo Donde Viajaba Bebé Recién Nacida en Torreón

El conductor de una camioneta repartidora de dulces chocó al vehículo donde viajaba una bebé en Torreón

El conductor de una camioneta repartidora de dulces chocó al vehículo donde viajaba una bebé en TorreónEl accidente se registró la mañana de este miércoles en la avenida Corregidora y calle Comonfort. Foto: N+

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El accidente se registró la mañana de este miércoles en la avenida Corregidora y calle Comonfort del centro de Torreón

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