Seguridad

Reportan Amenaza de Bomba en Hospital Virtual de UABC Valle de las Palmas en Tijuana

Autoridades realizaron una inspección tras el reporte de amenaza, pero hasta el momento no se ha informado sobre algún explosivo

Reportan Amenaza de Bomba en Hospital Virtual de UABC Valle de las Palmas en TijuanaReportan Amenaza de Bomba en Hospital Virtual de UABC Valle de las Palmas en Tijuana | Foto: N+

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