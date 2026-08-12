Reportan Amenaza de Bomba en Hospital Virtual de UABC Valle de las Palmas en Tijuana

Una amenaza de bomba fue reportada en las instalaciones del Hospital Virtual de la UABC, campus Las Palmas, en Tijuana, luego de que personal del plantel localizara un mensaje escrito en uno de los sanitarios.

De acuerdo con el reporte policial, el mensaje, escrito con tinta negra, advertía: “Hay una bomba en el Hospital Virtual”, por lo que el personal de seguridad universitaria realizó el llamado al número de emergencias 911.

Realizan inspección en el plantel tras amenaza

Elementos de seguridad acudieron al plantel y se entrevistaron con el jefe de Seguridad Universitaria de UABC Las Palmas, quien informó sobre el mensaje localizado en uno de los baños.

Tras recibir el reporte, se notificó a la central de radio, a los superiores y a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al caso.

Las autoridades realizaron una inspección ocular en las instalaciones, sin localizar hasta el momento algún artefacto explosivo o situación considerada anormal.

Como parte de los datos adicionales del reporte, se informó que el área ya había sido manipulada antes de la llegada de los agentes.

El mensaje que contenía la amenaza fue borrado por un trabajador de intendencia, presuntamente por indicaciones de la administradora del plantel.

Debido a ello, el mensaje ya no se encontraba en el sanitario al momento de realizar la inspección, situación que también fue asentada en el reporte para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de algún explosivo ni de personas detenidas por estos hechos.

Información Perla Velázquez

APG