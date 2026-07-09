¿A Qué Hora es el Partido de Francia vs Marruecos y Dónde Ver? Link de Transmisión En Vivo
Checa a qué hora y en qué canal juega Francia contra Marruecos y el link para ver el partido de cuartos de final de Mundial 2026 en vivo online en México.
Francia y Marruecos definen al primer semifinalista del Mundial 2026. Foto: Getty
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Inicia la ronda de los mejores ocho el torneo y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega Francia vs Marruecos mañana jueves 9 de julio, acá te decimos el horario, dónde se puede ver el juego de cuartos de final del Mundial 2026 gratis y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.
El horario del primer juego de los cuartos de final ya está definido. El partido empieza a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) de este jueves 9 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede Boston, en Estados Unidos.
¿En qué canal juega Francia vs Marruecos? Dónde ver gratis y por internet
La transmisión del Francia contra Marruecos va a estar disponibles en una señal de TV Abierta: Canal 5, misma que se encuentra disponible en todo el territorio nacional. Vía online, el juego de cuartos de final del Mundial se va a poder ver a través de la plataforma de ViX.
Link para ver el Francia vs Marruecos en vivo online
Otra gran opción para ver el partido Francia vs Marruecos en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa del juego de cuartos de final del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que gana y avanza a semifinales.