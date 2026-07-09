¿A Qué Hora es el Partido de Francia vs Marruecos y Dónde Ver? Link de Transmisión En Vivo

Inicia la ronda de los mejores ocho el torneo y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega Francia vs Marruecos mañana jueves 9 de julio, acá te decimos el horario, dónde se puede ver el juego de cuartos de final del Mundial 2026 gratis y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.

Aunque la eliminación de México caló hondo en la afición, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no tardó mucho en anunciar al reemplazo de Javier Aguirre y anunció a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

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¿A qué hora juega Francia contra Marruecos?

El horario del primer juego de los cuartos de final ya está definido. El partido empieza a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) de este jueves 9 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede Boston, en Estados Unidos.

La polémica al término de los octavos de final siguió en cuanto se anunció quién va a ser el árbitro del encuentro entre galos y africanos, pues la terna de silbantes estará conformada por argentinos.

¿En qué canal juega Francia vs Marruecos? Dónde ver gratis y por internet

La transmisión del Francia contra Marruecos va a estar disponibles en una señal de TV Abierta: Canal 5, misma que se encuentra disponible en todo el territorio nacional. Vía online, el juego de cuartos de final del Mundial se va a poder ver a través de la plataforma de ViX.

Link para ver el Francia vs Marruecos en vivo online

Si no tienes la posibilidad de disfrutar del partido por TV abierta en vivo, en el siguiente link puedes ver la transmisión del juego en vivo por internet: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid.

Otra gran opción para ver el partido Francia vs Marruecos en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa del juego de cuartos de final del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que gana y avanza a semifinales.

AO