María Negroni, Escritora: “La Escritura Es un Antídoto contra los Discursos Autoritarios”

Hablamos con la escritora argentina María Negroni, quien estuvo de visita en México para promover el libro “Colección permanente”

María Negroni, autora de Colección permanenteHablamos con María Negroni, autora de Colección permanente. Foto: EFE

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¿Qué hace a la escritura un acto disidente? María Negroni reflexiona sobre la política del lenguaje en su obra 'Colección permanente'. Conoce su perspectiva única.

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