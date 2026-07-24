Mujer Espera Ambulancia Más de Dos Horas tras Accidente de Motocicleta en Veracruz

En pleno Centro de la ciudad de Veracruz, se registró un choque entre una moto y un taxi, en el cruce de las calles Madero y Rayón donde una señora que viajaba de pasajera en la moto, resultó lesionada.

La pasajera esperó auxilio médico sobre un piso caliente y bajo los rayos del sol; sin embargo, pasaron más de dos horas y media mientras esperaba el arribo de la ambulancia, tiempo en que la circulación vehicular fue cerrada sobre la calle Madero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camión de Turismo se Queda Atorado en Calles del Centro de Xalapa

Luego de transcurrir más de dos horas, la ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar, pero fue recibida con expresiones de enfado.

"Dos horas estuvo la señora tirada ahí y no es posible que luego cuando andan pidiendo ahí esta uno dándoles, se les necesitó y dos horas después aparecieron aquí en el Centro Histórico y no es posible eso"

Arrollan a oficial de tránsito en Tuxpan, Veracruz

La tarde de este jueves 23 de julio, una oficial de Tránsito Municipal que realizaba labores de vialidad sobre la carretera Tuxpan-Tampico, fue atropellada por un automóvil cuyo conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron sobre la vía mencionada a la altura de la avenida Los Pinos, de la colonia La Democrática, cuando la oficial se encontraba dando banderazo de obra.

La oficial lesionada fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil y trasladada a la clínica del Seguro Social de Tuxpan.

El responsable identificado con el nombre Gabriel N.,se encontraba en presunto estado de ebriedad, por lo que él y su vehículo quedaron a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal para los trámites correspondientes. El auto fue remolcado al corralón.