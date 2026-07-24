Accidentes

Mujer Espera Ambulancia Más de Dos Horas tras Accidente de Motocicleta en Veracruz

Una mujer esperó tendida sobre el pavimento una ambulancia que llegara a atenderla tras sufrir un accidente en motocicleta en la ciudad

La mujer esperó por más de dos horas para ser atendida por la ambulancia. Foto: N+La mujer esperó por más de dos horas para ser atendida por la ambulancia. Foto: N+

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Indignación en Veracruz: pasajera de moto herida esperó 2 horas en el pavimento caliente por una ambulancia. ¿Por qué tardó tanto?

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