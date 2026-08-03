Seguridad

Asaltan Autobús con Peregrinos de Nuevo Laredo Rumbo a la Basílica de Guadalupe

La Diócesis de Nuevo Laredo informó que un autobús con peregrinos fue interceptado en una carretera de Guanajuato.

Asaltan Autobús con Peregrinos de Nuevo Laredo Rumbo a la Basílica de GuadalupeAsaltan Autobús con Peregrinos de Nuevo Laredo Rumbo a la Basílica de Guadalupe. Foto: Diócesis de Nuevo Laredo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Peregrinos despojados en su camino a la Basílica de Guadalupe. La Diócesis de Nuevo Laredo pide al gobierno reforzar la seguridad tras el asalto en Guanajuato.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+