Asaltan Autobús con Peregrinos de Nuevo Laredo Rumbo a la Basílica de Guadalupe

La Diócesis de Nuevo Laredo emitió un comunicado denunciando que un autobús con peregrinos que se dirigía a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México fue asaltado durante la madrugada del pasado 1 de agosto de 2026 en el estado de Guanajuato, hecho por el que pidió a las autoridades reforzar la seguridad en las carreteras del país.

A través de un comunicado firmado por el obispo de Nuevo Laredo, Luis Carlos Lerma Martínez, se informó que la unidad fue interceptada sobre la carretera federal 20, en el libramiento a Irapuato, a unos seis kilómetros de una caseta de cobro.

Delincuentes despojaron a los peregrinos de sus pertenencias

De acuerdo con la Diócesis, los responsables del asalto robaron la mayoría de las pertenencias de los pasajeros, quienes forman parte de la tradicional peregrinación diocesana hacia la Basílica de Guadalupe.

El obispo lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias afectadas, aunque destacó que, pese al violento incidente, no hubo personas con heridas de gravedad ni pérdidas humanas.

Ante lo ocurrido, la Diócesis hizo un llamado al Gobierno para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad y prevenir este tipo de delitos que afectan a quienes transitan por las carreteras del país.