Seguridad

Santa Fe Klan Denuncia Ataque Armado de Policías de Guanajuato en su Casa

El rapero originario de Guanajuato, Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Klan, denunció en sus redes sociales un ataque armado por parte de Policías Municipales en su casa.

Santa Fe Klan Denuncia Ataque Armado de Policías de Guanajuato en su Casa.Santa Fe Klan Denuncia Ataque Armado de Policías de Guanajuato en su Casa. Santa Fe Klan / Instagram

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Policías de Guanajuato disparan en casa de Santa Fe Klan. El rapero asegura tener datos de los agentes involucrados. ¿Qué está pasando?

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