Santa Fe Klan Denuncia Ataque Armado de Policías de Guanajuato en su Casa

La madrugada de este lunes 3 de agosto, el rapero guanajuatense, Santa Fe Klan, denunció en sus redes sociales un ataque armado en contra de sus amigos en su casa.

De acuerdo, a lo publicado por Ángel Quesada (Santa Fe Klan), policías de Guanajuato dispararon en contra de varias personas que estaban cantando afuera de la casa del rapero, en donde se encuentra su tienda.

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Además, presuntamente se metieron al domicilio de Santa Fe Klan, quien indicó que cuenta con el nombre de los policías involucrados, el número de sus placas y de sus patrullas.

Autoridades no han dado a conocer detalles sobre el operativo

Elementos de diversas corporaciones arribaron a la colonia Santa Fe en Guanajuato, donde se mantiene acordonada la zona.

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Sin embargo, hasta el momento las autoridades se han mostrado herméticas y no han informado sobre el operativo que se mantiene en la calle donde se ubica la casa de Santa Fe Klan.