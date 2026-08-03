El Papa León XIV Se Reúne con la Mexicana María Montserrat Alvarado

El Papa León XIV se reunió este lunes 3 de agosto con la mexicana María Montserrat Alvarado, quien fue nombrada por el pontífice en el Dicasterio para la Comunicación de El Vaticano.

"El Papa León XIV se reunió esta mañana con la recién nombrada Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la Sra. María Montserrat Alvarado. Nombrada el 2 de junio de este año, Alvarado comenzará su nuevo rol el 1 de noviembre", informó la agencia Vatican News.

No se detallaron de inmediato los temas tratados por León XIV con la próxima prefecta.

Alvarado se convertirá en la primera mujer y laica que dirigirá en solitario uno de los "ministerios" del Vaticano.

La mexicana fue nombrada por el pontífice en sustitución de Paolo Ruffini.

En su labor al frente de la Comunicación del Vaticano, será la encargada de coordinar la difusión de mensajes del papa y de la Santa Sede, administrará los medios vaticanos y supervisará la relación con la prensa internacional.

Pope Leo XIV met with the newly appointed Prefect of the Dicastery for Communication, Ms. Maria Montserrat Alvarado, this morning. Appointed on June 2 this year, Alvarado will start her new role on November 1. pic.twitter.com/k77UmXJvd2 — Vatican News (@VaticanNews) August 3, 2026

¿Quién es Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado es una ejecutiva de medios y defensora de la libertad religiosa. Nació en la Ciudad de México.

Cuenta con estudios en la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington.

Domina el español y el francés, y es cantante de jazz y música clásica, según su perfil de Acton Institute.

Entre 2009 y 2023 ocupó diversos cargos directivos en el Becket Fund for Religious Liberty, donde participó en iniciativas enfocadas en la defensa de la libertad religiosa y la dignidad humana.

Durante sus 14 años en el Fondo Becket, obtuvo 12 victorias ante la Corte Suprema junto con su equipo, entre ellas los casos de las Hermanitas de los Pobres, de presos musulmanes condenados a muerte y de los Servicios Sociales Católicos de Filadelfia, entre otros, según ACI Prensa.

Desde 2023 se desempeñó como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, división informativa de la Eternal Word Television Network.

Ahí supervisó plataformas de comunicación que producen contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa, medios digitales y redes sociales.

¿Qué es el Dicasterio para la Comunicación?

El Dicasterio para la Comunicación es el organismo del Vaticano encargado de coordinar todos los medios oficiales de la Santa Sede.

Fue creado por el papa Francisco en 2015 como parte de la reforma de la Curia Romana y supervisa plataformas como Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial y la imprenta vaticanas.

Además, administra la infraestructura tecnológica y mediática del Vaticano. También desarrolla la estrategia de comunicación de la Iglesia y la difusión de los mensajes del Papa a nivel mundial.

ASJ