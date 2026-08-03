Internacional

El Papa León XIV Se Reúne con la Mexicana María Montserrat Alvarado

La nueva prefecta del Dicasterio de Comunicación asumirá su cargo a partir del próximo primero de noviembre

VaticanoLa mexicana fue nombrada por el pontífice en sustitución de Paolo Ruffini. Foto: X | @VaticanNews.

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María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio de Comunicación, se reúne con el Papa León XIV. Conoce a la mexicana que hará historia en el Vaticano.

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