Sociedad

Captan a Sujeto Dándole de Beber una Cerveza a un Caballo durante Fiestas Patronales en Puebla

Colectivos animalistas piden justicia por un aparente caso de maltrato animal ocurrido en contra de un caballo en San Salvador Huixcolotla, Puebla.

Captan a hombre dándole cerveza a un caballo en Puebla.Captan a hombre dándole cerveza a un caballo. Foto: Fundación Patitas Enlodadas AC

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Durante las fiestas en San Salvador Huixcolotla, un caballo fue obligado a beber cerveza. La comunidad exige justicia y acciones inmediatas de las autoridades.

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