Captan a Sujeto Dándole de Beber una Cerveza a un Caballo durante Fiestas Patronales en Puebla

Un nuevo caso de presunto maltrato animal en el estado de Puebla provocó indignación y condena en redes sociales; Durante las celebraciones patronales en el municipio de San Salvador Huixcolotla, un hombre fue captado dándole de beber una lata de cerveza a un caballo en plena vía pública.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran la falta de empatía hacia el ejemplar, ante la mirada de asistentes al festejo en honor al Divino Salvador.

Piden justicia por presunto maltrato animal contra un caballo en San Salvador Huixcolotla

Colectivos de defensa animal y ciudadanos exigieron la intervención inmediata de las autoridades para identificar al responsable y verificar el estado de salud del equino, además recalcaron que estos hechos podrían constituir un acto de maltrato animal, ya que exponer a un equino al consumo de bebidas alcohólicas pone en riesgo su salud, bienestar e integridad.

Cabe destacar que en la entidad este tipo de agresiones están tipificadas como delito contra el bienestar animal, las cuales contemplan sanciones económicas y prisión.

Esperan que la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Bienestar Animal tomen cartas en el asunto para que este acto de crueldad no quede impune.

Rescatan a dos caballos, víctimas de presunto maltrato animal, en Puebla

Los caballos son seres sintientes que llegan a ser víctimas de maltrato animal debido a la explotación laboral, la ignorancia sobre sus necesidades y la normalización de la violencia en tradiciones y deportes.

El julio de 2026, dos caballos fueron asegurados en la ciudad de Puebla tras una denuncia por presunto maltrato animal. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los equinos permanecían expuestos a la intemperie, sin sombra, amarrados y uno de ellos presentaba evidente desnutrición.

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En un operativo conjunto con Policía Ministerial, peritos veterinarios y personal de Bienestar Animal del DIF Estatal, los ejemplares fueron rescatados y trasladados al área de equinoterapia, donde recibirán atención especializada.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades legales; El caso refleja la importancia que las leyes no solo sancionen el maltrato animal, sino que también garanticen la protección de los seres sintientes y respalden las acciones de las autoridades para salvaguardar su bienestar.

Con información de N+

MCS