Actuar Sin Prejuicios ni Fobias, así Defendemos los DH en la Corte: Ministra Yasmín Esquivel

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró este 3 de agosto 2026, el segundo periodo de sesiones 2026. Durante el inicio de este periodo, la ministra Yasmín Esquivel hizo un recuento de los primeros 10 meses de trabajo de la nueva Corte. En tanto, hizo una proyección de lo que se puede mejorar para dar mayor prontitud en la resolución de asuntos en la Corte.

En su intervención, dijo que todas las personas tienen derecho a que se les garantice justicia, la cual debe ser sin ningún tipo de prejuicios, porque así protesta cuando se asume como ministros de la Corte.

“Con la entereza de actuar sin prejuicios, filias, fobias o animadversiones, ofrecemos a la ciudadanía todo nuestro esfuerzo para la defensa de sus derechos humanos dentro del marco de facultades que la Constitución”.

La ministra resaltó que la seguridad jurídica de todos los mexicanos tiene su garantía en los tribunales del país, y que en la Corte se vela en todo momento porque prevalezca el Estado de Derecho.