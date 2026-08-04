Política

Actuar Sin Prejuicios ni Fobias, así Defendemos los DH en la Corte: Ministra Yasmín Esquivel

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró este 3 de agosto 2026, el segundo periodo de sesiones 2026.

Ministra Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de JusticiaCuartoscuro

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La Suprema Corte inicia su segundo periodo de sesiones 2026. Yasmín Esquivel resalta la importancia de actuar sin prejuicios para garantizar los derechos humanos.

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