Entretenimiento

Aitana Cancela Concierto en Puebla: Qué Pasará con sus Fechas en CDMX

Cancelan show de Aitana en Puebla por "complicaciones de logística". Esto se sabe de sus fechas en el Auditorio Nacional.

aitana-cancela-concierto-puebla-fechas-cdmxFoto: Getty Images

Destacado

Aitana cancela su concierto en Puebla por complicaciones logísticas. ¿Qué pasará con sus fechas en CDMX? Descubre los detalles y cómo obtener tu reembolso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+