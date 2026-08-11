Aitana Cancela Concierto en Puebla: Qué Pasará con sus Fechas en CDMX

La cantante española Aitana canceló el concierto que tenía programado para el 4 de noviembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, como parte de su gira "Cuarto Azul World Tour". OCESA confirmó la cancelación a través de un comunicado oficial dirigido a los boletos vendidos a través de eticket.mx.

Los motivos de la cancelación

De acuerdo con el aviso publicado, la baja del show se debe a "complicaciones de logística imprevistas y ajenas a la artista, a la organización y al recinto". El comunicado no detalla la naturaleza específica de dichos contratiempos, pero sí confirma que el show en Puebla no se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia.

Cómo tramitar el reembolso

Para quienes ya habían adquirido su boleto, la boletera habilitó dos vías para solicitar la devolución del dinero:

Ingresar directamente al link de solicitudes: ayuda.eticket.com.mx/hc/es-mx/requests/new

Entrar a la sección "Ayuda" dentro de la opción "Contacto" en el sitio de eticket.

¿Qué pasa con las fechas en la Ciudad de México?

Hasta el momento, la cancelación de Puebla no ha afectado el resto de la gira de Aitana por México. La artista tenía programadas dos fechas en el Auditorio Nacional de la CDMX, el 6 y 7 de noviembre, como parte de la misma etapa latinoamericana del "Cuarto Azul World Tour", que también contempla shows en Monterrey y Guadalajara.

Aitana suma una tercera fecha en CDMX

La artista española sumó una nueva fecha en el Auditorio Nacional, el 5 de noviembre. La preventa para este nuevo concierto se realizará el 17 y 18 de agosto.

El tour, que promociona su más reciente álbum Azul, ha sido descrito por la propia artista como una oportunidad para "pasar dos semanas llenas de conciertos" en México, uno de sus mercados más sólidos fuera de España.