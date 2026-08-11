Julie Andrews Confirma que No Estará en 'El Diario de la Princesa 3' y Revela Por Qué

Julie Andrews confirmó que no formará parte de El Diario de la Princesa 3, cerrando así una de las incógnitas más grandes en torno a la esperada secuela junto a Anne Hathaway.

La confesión de Julie Andrews

En entrevista con The Hollywood Reporter, junto a su hija Emma Walton Hamilton por el lanzamiento de su nuevo libro infantil Shy, la actriz de 90 años fue clara sobre su decisión de no regresar al papel de la reina Clarisse Renaldi. "Creo que la verdad absoluta es que creo que ya superé todo eso", dijo Andrews a THR.

¿Por qué no regresa?

Andrews explicó que su etapa como actriz de pantalla quedó atrás, aunque aclaró que sigue activa en otros proyectos.

"No estoy completamente retirada, pero es un tipo diferente de trabajo el que hago en estos días", dijo, mencionando que ahora se dedica a escribir libros y a grabar podcasts y voces en off. Sin embargo, fue tajante respecto a la película: considera que no debería ser parte de ella.

¿Qué dice Anne Hathaway al respecto?

Mientras tanto, Anne Hathaway, quien retomará su papel como Mia Thermopolis, habló sobre el estado actual del proyecto.

La actriz reveló que está a la espera de su tercer hijo, lo cual ha afectado los tiempos de producción, pero aseguró que el guion finalmente encontró el rumbo correcto tras varios replanteamientos.

"Estoy ocupada haciendo al bebé número 3 y eso de alguna manera ha tomado el lugar de saber exactamente cuándo puedo hacer El Diario de la Princesa 3", dijo Hathaway, y agregó que sienten que ahora sí lograron el enfoque correcto para la historia.

Lo que se sabe hasta ahora

Con la salida de Andrews confirmada, la producción de la tercera entrega continúa en desarrollo con Disney, con Hathaway como protagonista confirmada, pero sin la presencia de la icónica reina Clarisse en pantalla.