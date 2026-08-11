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Julie Andrews Confirma que No Estará en 'El Diario de la Princesa 3' y Revela Por Qué

Julie Andrews reveló por qué no regresará como la reina Clarisse en 'El Diario de la Princesa 3', mientras Anne Hathaway habla del avance del guion.

julie-andrews-no-estara-diario-de-la-princesa-3Foto: Getty Images

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Julie Andrews confirma que no volverá como la reina Clarisse en El Diario de la Princesa 3. Descubre por qué la icónica actriz decidió no participar en la esperada secuela.

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