Fiscalía Investiga Accidente en Carretera Cerritos en SLP; Hijo de Diputada Está Imputado

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación por el accidente ocurrido en la carretera Cerritos–Villa Juárez, en el que estuvo involucrado Raúl “N”, hijo de la diputada local Leticia Vázquez.

La fiscal Manuela García Cázares confirmó que el joven tiene calidad de imputado, aunque hasta el momento no se encuentra detenido y la carpeta de investigación continúa en integración.

Fiscalía Recibió el Caso Sin Personas Detenidas

García Cázares explicó que la Fiscalía tuvo conocimiento del accidente luego de recibir el Informe Policial Homologado (IPH), el cual fue presentado sin personas detenidas. A partir de ese documento, la autoridad ministerial inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El caso ha generado inconformidad entre ciudadanos que han solicitado que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La fiscal precisó que Raúl “N” permanece en calidad de imputado mientras avanzan las diligencias y se reúnen los elementos necesarios para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre alguna orden de aprehensión en su contra ni ha precisado el delito que podría configurarse, por lo que la carpeta continúa bajo investigación.