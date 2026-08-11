Accidentes

Fiscalía Investiga Accidente en Carretera Cerritos en SLP; Hijo de Diputada Está Imputado

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el accidente ocurrido en la carretera Cerritos–Villa Juárez, en el que estuvo involucrado el hijo de una diputada local.

Fiscalía Confirma que Hijo de Diputada Tiene Calidad de ImputadoFiscalía Confirma que Hijo de Diputada Tiene Calidad de Imputado. Foto: N+

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Ciudadanos exigen claridad en el accidente de Cerritos. Raúl 'N', hijo de una diputada, es investigado. La Fiscalía aún no ha detenido a nadie.

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