Encuentran Sin Vida a Custodia del Penal de Aguaruto, Tras Haber Sido Privada de la Libertad

María de los Ángeles, custodia del penal de Aguaruto, fue privada de la libertad por hombres armados cuando se encontraba afuera de un domicilio en el sector Santa Rocío, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que, este martes 11 de agosto de 2026 se recibió, a través del 089, una denuncia anónima relacionada con la privación ilegal de la libertad de una mujer, quien labora en el área de seguridad del Centro Penitenciario Aguaruto.

Encuentran sin vida a trabajadora del penal

Sin embargo, después de varias horas de búsqueda se dio a conocer que la mujer fue localizada sin vida. En un mensaje en X, la SSP informó que, fue localizado el cuerpo de la mujer, con características coincidentes con las de una persona reportada como privada ilegalmente de la libertad este día.

"El hallazgo se registró en la localidad de Campo El Diez. Personal de la Fiscalía General del Estado llevará a cabo los trabajos periciales correspondientes y será esta dependencia la encargada de establecer oficialmente la identidad de la persona localizada sin vida."

El penal de Aguaruto se encuentra en Culiacán, Sinaloa, sobre la carretera Culiacán–Navolato.