Seguridad

Encuentran Sin Vida a Custodia del Penal de Aguaruto, Tras Haber Sido Privada de la Libertad

La SSP de Sinaloa indicó que recibió una denuncia anónima al 089 donde se informaba de la desaparición de la trabajadora de la cárcel

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