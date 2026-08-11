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Jenna Ortega Reaparece en Entrevista y su Apariencia Preocupa a sus Fans

Una nueva entrevista de Jenna Ortega desató preocupación entre sus fans por su apariencia física y comparaciones con Ariana Grande.

jenna-ortega-preocupa-fans-apariencia-entrevistaFoto: Getty Images

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Jenna Ortega y su apariencia física generan comentarios. ¿Qué reveló en su entrevista con Esquire sobre su carrera y la presión en Hollywood?

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