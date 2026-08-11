Jenna Ortega Reaparece en Entrevista y su Apariencia Preocupa a sus Fans

Jenna Ortega generó comentarios luego de la publicación de una nueva entrevista y sesión fotográfica, lnzadas este 11 de agosto. Sus seguidores especularon sobre un cambio en su apariencia física.

La actriz de 23 años reapareció como parte de la promoción de sus próximos proyectos en una entrevista con Esquire, cuya publicación en YouTube acumuló decenas de comentarios de usuarios preguntándose por su bienestar.

Aunque la plática estuvo centrada en la carrera de la actriz, algunos fans dirigieron su atención a su aspecto físico y expresaron preocupación por lo que describieron como una notable delgadez, distinta a la que mostraba en etapas anteriores.

La comparación con Ariana Grande

Parte de los usuarios trasladó la conversación hacia un paralelismo con Ariana Grande, cuya apariencia también ha sido objeto de escrutinio en los últimos meses.

Ambos casos pusieron sobre la mesa el ya conocido debate sobre los estándares de belleza y los límites entre expresar preocupación genuina y especular sobre la salud de una persona a partir únicamente de su aspecto físico. Hasta el momento, no existe una declaración de Ortega, sus representantes o una fuente médica que confirme que su apariencia esté relacionada con algún tema de salud.

En medio de esta conversación, cobró relevancia un fragmento de la propia entrevista en el que Ortega recordó la presión que sentía al iniciar su carrera en Hollywood siendo apenas una niña: contó que procuraba no convertirse en un obstáculo durante las producciones, al grado de pasar jornadas completas sin comer ni tomar agua para no interrumpir el trabajo de quienes la rodeaban.

Más allá de la polémica: su presente profesional

La entrevista original estuvo enfocada en el momento profesional que atraviesa Ortega tras el fenómeno mundial de Merlina. La actriz habló sobre la grabación de la tercera temporada en Dublín y sobre cómo interpretar a Merlina Addams durante tanto tiempo ha llegado a influir en su forma de pensar. Entre sus próximos proyectos figuran la película Klara and the Sun, de Taika Waititi, con estreno previsto para el 23 de octubre de 2026, y The Great Beyond, dirigida por J.J. Abrams.