Localizan Cuerpo de Adulto Mayor en Propiedad en el Centro de Monterrey, NL

Un hombre de la tercer edad fue localizado sin vida al interior de una propiedad ubicada sobre la calle Juan Méndez, en el centro de Monterrey. El hallazgo ocurrió durante la tarde de este miércoles 12 de agosto, generando un despliegue de autoridades hasta este punto.

Fue un grupo de franeleros quienes se percataron de la presencia de este cuerpo luego de buscar a uno de sus compañeros al no ser visto por más de tres días. Al llegar a esta propiedad, los sujetos localizaron al hombre recostado sobre el suelo ya sin signos vitales, por lo que pidieron la presencia de autoridades de investigación.

El hombre fallecido fue identificado como Humberto, quien tendría entre 65 a 70 años de edad. Las personas que lo localizaron informaron que el sujeto también era franelero, por lo que era muy común verlo trabajando en esta área. Autoridades ya investigan si se trataría de una muerte por causas naturales, por lo que se espera se brinde más información en las próximas horas.

Investigan muerte de hombre en el centro de Monterrey

Autoridades ya se encuentran entrevistando a vecinos de esta propiedad para poder esclarecer como habría ocurrido la muerte del hombre. En el lugar permanecieron sus compañeros de trabajo, quienes quedaron consternados ante esta noticia.

La propiedad quedó bajo resguardo de las autoridades de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución sobre la calle Juan Méndez, ya que se encuentran varias unidades de las diversas corporaciones.