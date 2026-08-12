Seguridad

Localizan Cuerpo de Adulto Mayor en Propiedad en el Centro de Monterrey, NL

Fue un grupo de franeleros quien localizó al hombres sin vida dentro de una propiedad sobre la calle Juan Méndez

Localizan cuerpo en el centro de MonterreyAutoridades ya investigan el hallazgo de un hombre sin vida en el centro de Monterrey. Foto: N+

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Autoridades ya investigan si el adulto mayor localizado sin vida al interior de una propiedad, en el centro de Monterrey, habría muerto por causas naturales

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