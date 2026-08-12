Aseguran Más de 60 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en Pesquería, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) logro asegurar más de 60 mil litros de hidrocarburos los cuales eran almacenados al interior de un predio ubicado sobre la carretera a Dulces Nombres, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Este hecho ocurrió luego de que el pasado miércoles 12 de agosto autoridades federales llevaran a cabo un cateo del lugar mencionado. En este punto fueron asegurados diversos objetos y un total de 62 mil litros de hidrocarburo presuntamente resguardado para su uso ilegal.

Fue el Ministerio Público Federal quien confirmó el aseguramiento de diez tanques tipo frac tank, nueve tractocamiones, nueve autotanques tipo pipas, una pipa, dos camionetas pick up y nueve cajas secas vacías. Varios de los vehículos asegurados se encontraban calcinados, luego de que días antes se reportara un incendio en el lugar.

Continúan investigaciones tras aseguramiento de hidrocarburo en Pesquería

Elementos federales, en conjunto con la Fiscalía de Nuevo León, aseguraron este punto luego de llevar a cabo este cateo. Autoridades colocaron varios sellos en las puertas de este sitio. Hasta el momento no se ha informado si durante este despliegue hubo personas detenidas.

La FGR informó que los objetos y el hidrocarburo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar de donde se obtuvo este combustible. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto.