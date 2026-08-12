Seguridad

Aseguran Más de 60 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en Pesquería, Nuevo León

Elementos de seguridad aseguraron diversos objetos y combustible ilegal dentro de un predio sobre la carretera Dulces Nombres

Aseguran hidrocarburos en PesqueríaAutoridades continúan investigaciones tras el aseguramiento de hidrocarburos en Pesquería. Foto: N+

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Tras el hallazgo de hidrocarburos al interior de un predio, en Pesquería, autoridades federales continuarán con las investigaciones corrrespondientes

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