Inicia Hoy Examen de Control UNAM 2026 en León: Lista de Horarios el 12 y 13 de Agosto

De acuerdo a información de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el día de hoy, se presentará el primer Examen de Control Presencial 2026 en la ciudad de León en punto de las 17:00 horas.

La ciudad de León, Guanajuato, se atenderá a 2 mil 777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

El Examen de control presencial, está programado para tener una duración de 3 horas. Las puertas para su ingreso hoy serán a partir de las 15:00 horas.

El jueves habrá tres horarios para presentar el Examen

El jueves 13 de agosto, se tiene contemplado la aplicación del Examen en tres horarios, siendo el primero de 09:00 a 12:00 horas, con un horario de ingreso y registro a las 7:30 de la mañana.

El segundo turno para presentar esa prueba es de 13:00 a 16:00 horas; mientras que el tercer examen se tiene programado 17:00 a 20:00 horas, con un horario de ingreso de una hora y media antes.

Es importante mencionar que como especificación, se han brindado algunas indicaciones relevantes a los estudiantes que aplicarán el examen como llegar mínimo una hora antes del inicio indicado en tu cita; traer en mano identificación oficial vigente y comprobante de cita impreso.

Se tiene prohibido el uso de celulares, dispositivos electrónicos o gorras durante este proceso.