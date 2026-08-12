Educación

Inicia Hoy Examen de Control UNAM 2026 en León: Lista de Horarios el 12 y 13 de Agosto

Hoy inicia la aplicación de los exámenes de control de la UNAM. Te compartimos los horarios e información para el proceso.

Hoy se abrirán las puertas para el examen una hora antes.Foto: SNES UNAM León

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Comienza el Examen de Control UNAM 2026 en León. Más de 2,700 aspirantes se presentan hoy y mañana. No olvides tu identificación y comprobante de cita.

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