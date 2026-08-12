Así Extorsionaba en Verificentros Carlos Eduardo 'N', Exfuncionario de Medio Ambiente en Puebla

Dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México fueron detenidos por su probable participación en una activa red de extorsión en agravio de propietarios de Centros Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible; Entre ellos está Carlos Eduardo 'N' quien ocupó altos cargos en la administración de Miguel Barbosa Huerta en Puebla.

Los detenidos fueron identificados como Raúl 'N' Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y Carlos Eduardo 'N', Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.

Derivado a este mandamiento judicial, se dio a conocer la trayectoria de Carlos Eduardo 'N', quien fungió como subsecretario de Medio Ambiente en el periodo en el que Miguel Barbosa era el Gobernador de Puebla.

Los funcionarios Raúl 'N' y Carlos Eduardo 'N' fueron detenidos por presunta extorsión

Las Fiscalías del Estado de México, Guerrero y CDMX colaboraron junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con apoyo de la Guardia Nacional, para ejecutar la orden de aprehensión en contra de los dos hombres el pasado 10 de agosto; Raúl 'N' fue asegurado en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo 'N' fue aprehendido en la Ciudad de México.

Este mandamiento judicial se llevó acabo luego de diversas denuncias presentadas por víctimas y actos de investigación, los cuales establecieron que los ahora detenidos, participan en una red extorsiva en conjunto con otros individuos identificados como servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

Propietarios de verificentros eran obligados a pagar cuotas ilegales para su funcionamiento

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se acreditó que este grupo obliga a propietarios de Verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento. Además, aseguraron que de acuerdo a los expedientes de investigación, en otros casos abusaron de su autoridad al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño.

Este esquema de extorsión se encuentra acreditado por las autoridades, en donde se comprobó que se recaudan decenas de millones mensuales, cantidad que aumente sustancialmente. Cabe resaltar que estos pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que se tiene identificado.

Las investigaciones por parte de las autoridades competentes continúan en curso y se espera que más víctimas realicen sus denuncias formales para poder actualizar el monto de ganancia ilícitas de este esquema extorsivo.

¿Quién es Carlos Eduardo 'N' exsubsecretario de Mediamente de Puebla?

Carlos Eduardo 'N' es un abogado que se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la Secretaría de Medio Ambiente. Su trayectoria estuvo enfocada en áreas relacionadas con la calidad del aire, la verificación vehicular y la regulación ambiental.

Trabajó en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, posteriormente fue subsecretario de la misma dependencia pero en Puebla y finalmente en el Estado de México.

En febrero de 2021, durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla.

Y en 2024 fue subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética de Puebla, en donde estuvo involucrado con la creación del Programa de Gestión de Calidad del Aire y de Acción ante el Cambio Climático 2021-2030 de la entidad.

Posteriormente, en el mismo año fue nombrad director de Control de Emisiones a la Atmósfera en el Estado de México en donde participaba en los programas de verificación vehicular, emisiones contaminantes, Hoy No Circula y medición de emisiones de los automóviles.

Con información de N+

MCS