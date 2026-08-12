Seguridad

Así Extorsionaba en Verificentros Carlos Eduardo 'N', Exfuncionario de Medio Ambiente en Puebla

Las Fiscalías de la Ciudad de México, Estado de México y Guerrero, detuvieron a Carlos Eduardo 'N' y Raúl 'N' por el delito de extorsión.

Funcionarios detenidos tras extorsiones en verificentros: Raúl 'N' y Carlos Eduardo 'N'.Raúl 'N' y Carlos Eduardo 'N' detenidos por red de extorsiones. Foto: FGJ Estado de México

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Exfuncionario de Puebla cae por extorsionar a verificentros. Las Fiscalías de CDMX, Edomex y Guerrero desmantelan una red que recaudaba millones ilegalmente.

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