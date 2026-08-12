Internacional

Se Quedaron Esperándola: Daniela Iba al Cumpleaños de su Hijo cuando la Sepultó el Sismo

El potente sismo que azotó Colombia dejó afectaciones en 388 municipios; hay decenas de personas muertas, heridas y desaparecidas

Personas cargan a Daniela Andrea Largo, de 32 años, luego de ser rescatada tras el terremoto en Pereira, Colombia. Foto: ReutersPersonas cargan a Daniela Andrea Largo, de 32 años, luego de ser rescatada tras el terremoto en Pereira, Colombia. Foto: Reuters

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Se Quedaron Esperándola: Daniela Iba al Cumpleaños de su Hijo cuando la Sepultó el Sismo en Pereira, Colombia