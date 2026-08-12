Se Quedaron Esperándola: Daniela Iba al Cumpleaños de su Hijo cuando la Sepultó el Sismo

Daniela Largo Sánchez, de 32 años de edad, permaneció casi 38 horas bajo varias capas de concreto y hierros retorcidos de un edificio de cuatro pisos, el cual colapsó completamente por el potente terremoto en Colombia.

La joven iba de regreso a casa para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero nunca llegó.

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Terremoto en Colombia

Colombia fue azotado el lunes 10 de agosto de 2026 por un terremoto magnitud 7.4, el más poderoso en la historia reciente del país, el cual ha dejado decenas de personas muertas y cientos de heridos y desaparecidos.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al menos 239 personas murieron y 3 mil 755 sufrieron heridas por el terremoto.

Según los datos divulgados por la UNGRD, el potente sismo dejó además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24 mil 324 familias afectadas.

La información disponible 48 horas después del terremoto también dio cuenta de un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, con algún tipo de afectación.

Aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

De acuerdo con el organismo, también se registraron viviendas destruidas, edificios colapsados, así como centros de salud, centros educativos, centros comunitarios, vías, aeropuertos y acueductos afectados.

Daniela no llegó al cumpleaños de su hijo

El señor Julio César Largo inicialmente pensó que el terremoto había sorprendido a su hija Daniela en el autobús rumbo a su casa en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas. Pero pasaron las horas y no apareció.

"Yo sí dije que algo le había pasado, porque de alguna manera ella se hubiera comunicado con la familia y tampoco contestaba el teléfono".

Así lo contó el señor frente al edificio de alojamientos de bajo costo en el centro de Pereira en el que permanecía sepultada Daniela, en la misma calle del almacén de venta de muebles en el que trabajaba.

Julio César y su esposa viajaron en busca de Daniela, acompañados de un cartel con fotos, al que varias personas reaccionaron confirmando que la habían visto la mañana del sismo.

"Llegamos (a Pereira) al ver que no llegó a nuestra casa justo el día en que cumplía 12 años el hijo de ella y teníamos previsto salir a celebrar todos a Manizales a un centro comercial", narró Largo a la agencia Reuters.

El rescate de Daniela

La joven estuvo casi 38 horas bajo los escombros, pero su rescate fue una casualidad mientras los brigadistas buscaban a un hombre que hasta el miércoles en la mañana permanecía atrapado.

El rescate de la mujer se extendió durante 10 horas con docenas de expertos y medio centenar de voluntarios.

Lo anterior porque Daniela permanecía atrapada por una puerta metálica que le estaba aprisionando un brazo.

Durante su rescate, Largo y los asistentes estallaron en aplausos y gritos de victoria. La joven fue llevada en una camilla a una ambulancia que luego la llevó al hospital San Jorge.

"Es una tristeza que mi hija haya pasado por esto, pero también una alegría inmensa que sobrevivió, es un sentimiento para mí como cuando nació ella y además le da la oportunidad de que termine de criar a mi nieto", relató su padre.

Con información de Reuters.

SPB