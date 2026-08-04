Se Incendia Camioneta en Movimiento en el Bulevar Zaragoza de Cd. Juárez; Hay Cierre Vial

Un padre y su hija lograron ponerse a salvo luego de que la camioneta tipo van en la que viajaban comenzó a incendiarse cuando circulaban sobre el bulevar Zaragoza, en el cruce con el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla mecánica habría originado el incendio. Al percatarse del fuego, ambos ocupantes descendieron rápidamente de la unidad antes de que las llamas se extendieran por completo.

Sin control y envuelta en llamas, la camioneta continuó avanzando varios metros, lo que generó momentos de tensión entre los automovilistas que transitaban por el sector y obligó a extremar precauciones.

El incidente movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y de otras corporaciones de emergencia, quienes trabajaron para controlar el incendio y evitar que el fuego representara un riesgo para otros vehículos.

Cierre vial por labores de emergencia

Debido a las maniobras para sofocar el incendio y retirar la unidad siniestrada, las autoridades cerraron por completo la circulación sobre el bulevar Zaragoza, en los cruces con la avenida Óscar Flores y el Eje Vial Juan Gabriel.

El cierre provocó afectaciones al tránsito vehicular durante varios minutos, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales en la camioneta, cuya causa del incendio será determinada por las autoridades competentes una vez concluyan las investigaciones.