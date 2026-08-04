Accidentes

Se Incendia Camioneta en Movimiento en el Bulevar Zaragoza de Cd. Juárez; Hay Cierre Vial

Padre e hija salieron a tiempo tras incendiarse su camioneta en Bulevar Zaragoza. Bomberos sofocaron el fuego y la circulación fue cerrada en la zona.

La camioneta continuó avanzando varios metros envuelta en llamas.La camioneta continuó avanzando varios metros envuelta en llamas. Foto: N+

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Camioneta en llamas causa cierre vial en Cd. Juárez. Padre e hija logran escapar ilesos. Descubre cómo se desarrollaron los hechos.

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