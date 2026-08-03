Asesinan a Mujer Dentro de su Casa en Cd. Juárez; Presentaba Herida por Arma Blanca

La noche del pasado domingo 2 de agosto, fue localizada una mujer sin vida al interior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Salvador Herrera Corral y Tecate, en la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes hicieron el llamado al número de emergencias 911 para informar que habían encontrado a su vecina sin vida, tendida sobre su cama y con huellas de violencia.

Mujer Presentaba Herida por Arma Blanca

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron a una mujer identificada como Yolanda, de 45 años de edad, quien presentaba una herida en el cuello, presuntamente provocada por un arma blanca.

Los agentes municipales resguardaron la zona y notificaron a las demás corporaciones de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Fiscalía Investiga el Homicidio Ocurrido

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias; de acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, las autoridades señalaron que el posible responsable podría tratarse de un hombre.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, a pocos metros del domicilio se encuentra una cámara de videovigilancia del programa Centinela, cuyas imágenes podrían aportar información para identificar al responsable.

Agosto Suma Cinco Homicidios Dolosos

En lo que va del mes de agosto, hasta el momento se han registrado cinco homicidios dolosos en Ciudad Juárez, de los cuales dos corresponden a víctimas mujeres.