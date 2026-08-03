Homicidios

Asesinan a Mujer Dentro de su Casa en Cd. Juárez; Presentaba Herida por Arma Blanca

Una mujer fue localizada sin vida dentro de su vivienda en Ciudad Juárez; presentaba una herida por arma blanca en el cuello.

Mujer Presentaba Herida por Arma BlancaMujer Presentaba Herida por Arma Blanca. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Encuentran a mujer asesinada en su casa con herida de arma blanca. Autoridades investigan y buscan al responsable.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+