Dos Sujetos Robaron Tractocamión y Secuestraron al Conductor en Carretera de Tlaxcala

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de más de 40 años de prisión contra Macario “N” y Víctor “N” por el robo de un tractocamión y secuestro del conductor en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos a bordo de la unidad de carga robada sobre la carretera federal México-Veracruz portando un inhibidor de señales de comunicación.

Detienen a Macario “N” y Víctor “N” con tractocamión robado en carretera México-Veracruz de Tlaxcala

Estas personas fueron detenidas en septiembre de 2025, luego de que elementos de la Policía Municipal de Yauhquemehcan recibieron un reporte ciudadano en el que les informaron del robo de un tractocamión en la carretera federal México-Veracruz.

Las autoridades iniciaron la búsqueda y, al localizar la unidad, les marcaron el alto. Durante la revisión del vehículo, los policías encontraron un inhibidor de señales de comunicación.

Posteriormente el chofer del vehículo robado se presentó en las instalaciones de esta Fiscalía Federal a rendir su entrevista y manifestó que fue privado de su libertad y abandonado en un paraje de la carretera.

Sentencian a Macario “N” y Víctor “N” por robo de tractocamión y secuestro en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Después de ser detenidos a bordo de un tractocamión robado, Macario "N" y Víctor "N" fueron procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) y sentenciados por los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidor de señales de comunicación.

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Lo anterior, fue posible luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, aportó las pruebas suficientes para obtener de la autoridad judicial la sentencia de 40 años seis meses de prisión y una multa de alrededor de 113 mil pesos a cada uno.

Con información de N+

GMAZ