Seguridad

Dos Sujetos Robaron Tractocamión y Secuestraron al Conductor en Carretera de Tlaxcala

Macario "N" y Víctor "N" fueron detenidos sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

Sentencia Macario Victor N Robo Tractocamión Secuestro Chofer Carretera México Veracruz TlaxcalaRoban Tractocamión y Secuestran al Conductor sobre Carretera México-Veracruz en Tlaxcala. Foto: X @FGRMexico

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Condenan a 40 años de prisión a Macario y Víctor por robar un tractocamión y secuestrar al conductor en Tlaxcala. Descubre cómo los atraparon en la carretera México-Veracruz.

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