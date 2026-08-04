Georgina Rodríguez Responde a las Críticas: 'El Valor de una Persona Jamás Depende de un Físico'

Georgina Rodríguez rompió el silencio por las críticas que recibió por su cuerpo luego de que se difundieran fotografías suyas en bikini durante unas vacaciones familiares en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus seis hijos.

La modelo, empresaria e influencer española, de 32 años, respondió con un extenso y contundente mensaje en Instagram en el que defendió la aceptación corporal y cuestionó los estándares de belleza impuestos en redes sociales.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres"

Rodríguez compartió un carrusel de imágenes en las que aparece disfrutando de un paseo en barco y posando frente al espejo con un bikini blanco. Ante los comentarios sobre su físico, escribió: "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo".

La empresaria reconoció que las críticas le generaron preocupación, sobre todo porque su imagen forma parte de su trabajo: "Últimamente he visto todo tipo de comentarios sobre algunas fotos mías en un barco. Algunas personas comentan sobre mi cuerpo, mientras que otras me defienden".

El consejo de Cristiano Ronaldo

En su publicación, Georgina reveló que habló con Cristiano Ronaldo sobre su inquietud: "Le dije: 'Me preocupa que ahora me llamen gorda, porque vivo de mi imagen'". La respuesta del futbolista, según relató, la ayudó a cambiar de perspectiva: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Hermosa, con un cuerpo espectacular, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más se puede pedir? Es natural que la gente te envidie".

Un mensaje para sus hijas

Georgina subrayó que quiere transmitirles un mensaje de autoestima a sus hijas que ella misma ha adoptado: "El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía".

"¿Quién Decide cuál es el cuerpo correcto?

La influencer también apuntó contra la presión estética que enfrenta cada verano: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad viene con una talla específica?". Aclaró además que su rutina de ejercicio no busca cumplir con una talla, sino cuidar su salud: "Yo entreno porque me hace feliz [...] nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".

"Amo mis curvas"

Rodríguez cerró su mensaje con una declaración de amor propio que se ha viralizado en redes: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar a los demás, crear vida, caerme y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus facetas".

La publicación acumuló cientos de miles de reacciones y fue respaldada por seguidores y otras celebridades, quienes destacaron la honestidad con la que Georgina abordó un tema que, según ella misma señaló, se repite cada verano en su vida pública.