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Georgina Rodríguez Responde a las Críticas: 'El Valor de una Persona Jamás Depende de un Físico'

Georgina Rodríguez rompe el silencio tras críticas a su físico y revela el consejo de Cristiano Ronaldo: El valor de una persona jamás depende de un físico.

georgina-rodriguez-responde-criticas-cuerpo-consejo-cristiano-ronaldoFoto: Getty Images

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¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? Georgina Rodríguez desafía los estándares de belleza y defiende la aceptación corporal en un poderoso mensaje que se ha viralizado.

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