Educación

Última Oportunidad para Entrar a Universidad Pública en Edomex: Abren Ronda de Prerregistro

Aquí de decimos dónde realizar el prerregistro para educación superior, que incluye tecnológicos y universidades en Estado de México

Abren última ronda de prerregistro para tecnológicos y universidades de control estatal del Edomex. Foto: Gobierno del estadoAbren última ronda de prerregistro para tecnológicos y universidades de control estatal del Edomex. Foto: Gobierno del estado

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¿Quieres estudiar en una universidad pública en Edomex? La última ronda de prerregistro está aquí. Conoce las fechas y requisitos.

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