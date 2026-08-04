Última Oportunidad para Entrar a Universidad Pública en Edomex: Abren Ronda de Prerregistro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) abrió la tercera y última ronda de prerregistro de nuevo ingreso a tecnológicos y universidades de control estatal, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Por lo que si te interesa estudiar en alguna de estas instituciones, aquí te informamos hasta cuándo puedes realizar el trámite y dónde tienes que realizarlo.

¿Qué escuelas participan?

En un comunicado, la administración mexiquense dio a conocer las escuelas que participan en esta última ronda de prerregistro:

Tecnológicos de Estudios Superiores.

Universidades Estatales.

Universidad Intercultural.

Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Universidades Politécnicas.

Universidad Digital.

Universidades Tecnológicas.

Universidad Pedagógica Nacional.

Conservatorio de Música.

Escuelas de Bellas Artes.

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

¿Cuándo y dónde realizar el prerregistro?

De acuerdo con el comunicado oficial, el prerregistro se llevará a cabo del 3 al 24 de agosto de 2026.

La convocatoria, emitida por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), está dirigida a estudiantes que hayan concluido el bachillerato.

De tal manera, quienes estén interesados deben hacer su trámite en línea a través el Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso de Educación Superior (SIPUES), en este sitio web.

Participación, sujeta a disponibilidad de espacios

El Gobierno mexiquense también hizo énfasis en que la participación en la tercera y última ronda está sujeta a la disponibilidad de espacios en las instituciones y programas educativos seleccionados.

Quienes realicen el trámite, podrán revisar a partir del 25 de agosto en el sistema SIPUES, los lugares disponibles en la institución educativa de su preferencia.

Y para conocer más sobre las carreras y escuelas participantes, los interesados pueden acceder a esta página de internet.

Finalmente, indicó que para conocer los detalles de preinscripciones, entrega de documentos, examen de admisión, publicación de resultados y requisitos de inscripción, las y los aspirantes deben consultar el apartado de “Información Complementaria” que aparece en la ficha que generó el SIPUES, y que envió al correo electrónico que proporcionaron al momento de realizar su trámite.

SPB