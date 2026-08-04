Tormenta Afecta Hoy el Oriente del Edomex y CDMX Activa Alerta Amarrilla por Caída de Granizo

El colapso del sistema de drenaje provocó encharcamientos e inundaciones en calles del oriente de la Ciudad de México durante la tarde de este martes 4 de agosto, luego del paso de lluvias fuertes que también dejaron activas dos alertas amarillas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC): una por lluvia y caída de granizo, y otra por vientos con rachas fuertes.

Las afectaciones se extendieron también al oriente del Estado de México, donde la vialidad México-Texcoco reportó tramos colapsados.

N+ documentó el cruce de Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres completamente afectado por el agua acumulada. Aunque la lluvia ya había cesado en ese punto, el drenaje permanecía colapsado y el agua, mezclada con aguas negras provenientes de las coladeras, cubría la vialidad y el cruce peatonal.

Peatones cruzaban la zona mojándose el calzado para continuar su camino, mientras motociclistas y automovilistas circulaban entre el agua acumulada. De acuerdo con vecinos del lugar, este tipo de afectación ocurre de forma constante durante la temporada de lluvias en esa zona de la alcaldía Iztapalapa.

Así están las alertas activas en la CDMX

De acuerdo con el informe meteorológico de la SGIRPC, emitido este martes a las 17:00 horas, la capital registraba las siguientes condiciones:

Temperatura de referencia: 21°C (Alcaldía Venustiano Carranza).

Alerta 1: amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo.

Alerta 2: amarilla por vientos con rachas fuertes.

Rachas de viento: pueden superar los 50 km/h.

Zonas con lluvia reportada: Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez.

Sobre las condiciones generales, el reporte de la dependencia señaló:

"Prevalece ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes puntuales con chubascos, posible caída de granizo y actividad eléctrica. Viento variable con rachas que pueden superar 50 km/h. Se recomienda mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC".

SEGIAGUA responde al reporte de N+ sobre el encharcamiento en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) confirmó, a través de su cuenta oficial, el envío de una brigada para atender el encharcamiento reportado por N+ en la zona de Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres.

Minutos antes, la dependencia había advertido sobre la presencia de lluvia regular a fuerte en distintas alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez, y recomendó a la población tomar precauciones.

#BrigadaSEGIAGUA está en camino para la atención a encharcamiento reportado. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/k2THLXYenC — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 4, 2026

Así afecta la lluvia al Estado de México

En el Estado de México también se reportaron afectaciones por las lluvias de esta tarde. De acuerdo con reportes en redes sociales, la vialidad México-Texcoco se encontraba prácticamente colapsada a la altura de La Paz, en la zona del Hotel Términos, con el tránsito detenido en ambos sentidos tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Los mismos reportes señalaron corrientes de agua en zonas altas del municipio de La Paz, así como encharcamientos adicionales sobre la México-Texcoco.

De manera oficial, el C5 Estado de México (C5Edomex) informó sobre las condiciones registradas en otros dos municipios de la entidad:

"Se registra lluvia ligera en el municipio de Ocoyoacac. Así mismo, se visualiza encharcamiento en el municipio de Toluca".

La dependencia recomendó a los automovilistas manejar con precaución, reducir la velocidad, encender las luces del vehículo y mantener una distancia segura entre unidades.

Datos clave de las afectaciones en el Edomex

Vialidad afectada: México-Texcoco, altura La Paz (Hotel Términos).

Situación reportada: tránsito detenido en ambos sentidos.

Municipios con lluvia/encharcamiento (C5 Edomex): Ocoyoacac y Toluca.

CT