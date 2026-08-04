Sociedad

Tormenta Afecta Hoy el Oriente del Edomex y CDMX Activa Alerta Amarrilla por Caída de Granizo

Protección Civil de la CDMX alertó a seis alcaldías por lluvia de 15 a 29 mm y granizo, vigente hasta las 21:00 horas

Tormenta Afecta Hoy el Oriente del Edomex y CDMX Activa Alerta Amarrilla por Caída de GranizoUna camioneta de la alcaldía Iztapalapa trasladando a varias personas a través de una vialidad inundada. Foto: N+

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Tormenta en el oriente del Edomex: inundaciones y colapso de drenaje en Los Reyes. CDMX activa alerta por granizo. Infórmate y toma precauciones.

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