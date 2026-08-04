Lloverá en la Mayor Parte de México y Seguirá el Ambiente Cálido en los Estados del Norte

Para este martes 4 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Zacatecas (norte).

Así como lluvias fuertes en Baja California Sur (sur), Sinaloa (este) y Nayarit (este); además de rachas de viento de hasta 70 km/h en dichas entidades.

También se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México.

Por su parte, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional.

Y será extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (norte), Jalisco (centro y norte), Michoacán (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (este), Colima (este), Nayarit (este), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Guerrero (norte), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas, Chiapas (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango (noreste), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (sureste), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte), Veracruz (norte y sur) y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima pronosticada es de 27 a 29 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 23 a 25 °C y la mínima de 7 a 9 °C.

Con información de Conagua

ICM