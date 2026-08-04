Pronóstico del tiempo

Lloverá en la Mayor Parte de México y Seguirá el Ambiente Cálido en los Estados del Norte

Prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste)

Una joven camina en medio de una inundación en la alcaldía Iztacalco, en la CDMXUna joven camina en medio de una inundación en la alcaldía Iztacalco, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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