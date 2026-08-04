Autopista México-Querétaro No Reporta Contratiempos Este Martes 4 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy martes 4 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 4 de agosto de 2026, las autoridades no informaron sobre afectaciones o problemas viales en esta importante carretera.

Sin embargo, este lunes 3 de agosto de 2026, se reportaron los siguientes casos y accidentes:

A las 18:08 horas, se reportó lluvia a la altura de la plaza de cobro de Palmillas.

A las 16:52 horas, en la plaza de cobro de Palmillas, se registró carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidente.

A las 16:00 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, en el km 43, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:11 horas, en el km 127, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 9:26 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM