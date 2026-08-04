Muere Hombre Arrollado por Camioneta en Bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio

La noche de este 3 de agosto, un hombre murió después de ser arrollado por una camioneta sobre el bulevar Miguel Alemán, a la altura del Puente Plateado, en Gómez Palacio.

Debido a las graves lesiones que sufrió, el masculino perdió la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los reportes, el hombre intentó cruzar los carriles de sur a norte cuando fue impactado por la camioneta.

El conductor de la unidad, identificado como Alejandro “N”, de 49 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, conforme avancen las investigaciones.

El cuerpo, que hasta el momento no ha sido identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense(SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Muere menor al ser arrollada por vehículo en Morelos, Coahuila