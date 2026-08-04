Accidentes

Muere Hombre Arrollado por Camioneta en Bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio

Un hombre murió al ser arrollado por una camioneta en el bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio.

Muere Hombre Arrollado por Camioneta en Bulevar Miguel Alemán en Gómez PalacioEl hombre fue arrollado cuando intentaba cruzar el bulevar Miguel Alemán. Foto Ilustrativa: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Gómez Palacio: un hombre murió al ser arrollado por una camioneta en el bulevar Miguel Alemán. El conductor fue detenido. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+