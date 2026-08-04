Procesan a Hombre Acusado de Cobrar Pensión de Viudez con Acta Falsa en Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un hombre identificado como Luis “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de fraude en agravio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uso de documento público falso, relacionados con el cobro de una pensión por viudez en Querétaro.

¿Cómo detectó el IMSS las presuntas irregularidades?

De acuerdo con la Fiscalía Federal en Querétaro, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el IMSS, luego de detectar inconsistencias en el trámite mediante el cual el imputado habría obtenido una pensión por viudez.

Según la carpeta de investigación, Luis “N” presuntamente utilizó un acta de matrimonio apócrifa para acreditar un supuesto vínculo con una derechohabiente fallecida y así acceder a la prestación económica otorgada por el Instituto.

La FGR detalló que entre febrero y junio de 2023 el IMSS realizó pagos por concepto de pensión por un monto total de 694 mil 309 pesos con 50 centavos.

Posteriormente, al revisar la documentación presentada, la institución detectó que el supuesto matrimonio no se encontraba inscrito en los registros del Registro Civil de la Ciudad de México, por lo que suspendió la prestación y presentó la denuncia ante las autoridades federales.

La Fiscalía Especializada de Control Regional integró la investigación y presentó los datos de prueba ante un Juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso del imputado y le impuso las medidas cautelares correspondientes.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes pusieron al acusado a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal.