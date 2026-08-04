Seguridad

Procesan a Hombre Acusado de Cobrar Pensión de Viudez con Acta Falsa en Querétaro

La FGR vinculó a proceso a un hombre acusado de utilizar un acta de matrimonio falsa para obtener una pensión de viudez del IMSS en Querétaro.

IMSS Detectó Irregularidades y Denunció Presunto Fraude por Pensión de ViudezIMSS Detectó Irregularidades y Denunció Presunto Fraude por Pensión de Viudez. Foto: N+

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Un hombre en Querétaro es procesado por fraude al cobrar una pensión de viudez con un acta falsa. La FGR y el IMSS detectaron el engaño. ¿Cómo ocurrió?

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