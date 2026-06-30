Publican Resultados de Preinscripción en Puebla para Educación Media Superior 2026 2027

El único requisito es tener a la mano el número de identificación del alumno o la clave única de registro de población del estudiante.

Se puede consultar los resultados en línea en la página oficial.Foto: SEP Puebla

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Consulta los resultados de preinscripción en Puebla para el ciclo 2026-2027. Solo necesitas el número de identificación del alumno o CURP. Más detalles en la página de la SEP.

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