Publican Resultados de Preinscripción en Puebla para Educación Media Superior 2026 2027

Los resultados del proceso de preinscripción de educación Media Superior de Puebla, para el Ciclo Escolar 2026-2027 en escuelas públicas ya están listos.

La Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) informó que los padres de familia y tutores pueden consultarlos en la página oficial de la dependencia.

Cómo consultar los resultados de Preinscripción de educación Media Superior de Puebla

Para realizar el proceso, únicamente deberán ingresar el número de identificación del alumno o la clave única de registro de población del estudiante.

Este lunes 29 de junio fueron atendidas las primeras madres y padres de familia y tutores que acudieron a resolver dudas de forma presencial.

Dónde resolver dudas de forma presencial en Puebla sobre resultados de preinscripción

En caso de existir alguna duda respecto a la escuela asignada, la dependencia instaló 30 mesas de atención en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles, número 4402, colonia González Ortega.

Las mesas ofrecerán atención de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, del 29 de junio al 10 de julio, con el propósito de orientar a las familias y dar seguimiento a cualquier situación relacionada con el proceso de asignación.

Con información de N+

JAPR