Arrestan a Mujer y Dos Hombres por Causar Daños a un Remolque en San Pedro Cholula, Puebla

Tres personas fueron detenidas en el municipio de San Pedro Cholula en Puebla, por el delito de daño en propiedad ajena en el barrio de San Pablo Tecamac; así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima notificó a los números de emergencia sobre un grupo de personas que ocasionaron afectaciones a un remolque de su propiedad.

Arrestan a tres jóvenes por causar daños a propiedad ajena en Puebla

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, donde el propietario señaló directamente a una mujer y dos hombres, a quienes inspeccionaron de forma preventiva, y les encontraron un mazo de punta ancha, un martillo con borde de pico y un cincel metálico.

Ante el hallazgo de dichas pertenencias, Carlos “N” de 24 años, Guadalupe “N” de 20 años y Santiago “N” de 23 años, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Cómo reportar delitos en San Pedro Cholula: Existe una línea directa y otra de WhatsApp

Los tres jóvenes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica por su probable participación en el delito de daño en propiedad ajena.

Como parte de las acciones de seguridad y prevención implementadas por el @GobiernoCholula, la @SSC_Cholula puso a disposición de la autoridad competente a tres personas por su probable participación en el delito de daño en propiedad ajena.



👉🏽 Detalles: https://t.co/kb4FYHv9ml pic.twitter.com/mc7tNqM8dI — Secretaría de Seguridad Ciudadana (@SSC_Cholula) June 30, 2026

La Policía de Cholula recuerda la ciudadanía que los números de emergencia están disponibles para reportar situaciones de este tipo, u otros delitos.

Para hacer un reporte, se encuentran la línea directa y WhatsApp 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26.

Con información de N+

JAPR