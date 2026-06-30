Arrestan a Mujer y Dos Hombres por Causar Daños a un Remolque en San Pedro Cholula, Puebla

Los jóvenes fueron inspeccionados y les encontraron diversos objetos con los que provocaron daños a la unidad.

Los tres presuntos responsables tenían herramientas con las que causaron el daño.Foto: SSC Cholula

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Arresto en San Pedro Cholula: Tres jóvenes detenidos por dañar propiedad ajena. La policía recuerda a la ciudadanía cómo reportar emergencias.

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