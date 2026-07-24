Dictan Prisión Preventiva a Danna Yanina “N” Acusada del Feminicidio de Dafne Quintos

Tras más de 12 horas de audiencia inicial en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la jueza ordenó prisión preventiva contra Danna Yanina “N”, y pasará la noche en el penal.

Esta mujer de 18 años de edad está acusada de participar en el feminicidio de Dafne Quintos al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz el pasado 16 de julio del presente año.

Próxima Audiencia de Danna Yanina "N" Será el 25 de Julio en Altamira

Danna Yanina pasará su primera noche en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.

La próxima audiencia es el 25 de julio en la misma sala.

¿Quién es Danna Yanina “N”?

Una vez que puso un pie fuera de la institución, agentes de la Fiscalía ya la esperaban para cumplimentar la primera orden de aprehensión por el caso.

Danna Yanina, señalada como auxiliar e instructora en la Academia Militarizada Doenitz, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Ciudad Madero. En este lugar permanecerá bajo resguardo mientras se realiza la audiencia inicial en los juzgados de Altamira.

Dafne, de 13 años, murió a causa de asfixia por sumersión cuando tenía apenas cuatro días de haber ingresado a un campamento de verano.