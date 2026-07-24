Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Danna Yanina “N” Acusada del Feminicidio de Dafne Quintos

Danna Yanina “N”, de 18 años, pasará su primera noche en el CEDES de Altamira luego de que una jueza le dictara prisión preventiva tras más de 12 horas de audiencia inicial.

Prisión Preventiva a Dana Yanina “N” Acusada del Feminicidio de Dafne QuintosPrisión Preventiva a Dana Yanina “N” Acusada del Feminicidio de Dafne Quintos. Foto: N+

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Prisión preventiva para Danna Yanina “N”, de 18 años, acusada del feminicidio de Dafne Quintos. Pasará su primera noche en el CEDES de Altamira. Próxima audiencia: 25 de julio.

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