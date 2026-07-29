Accidentes

Camión de Carga Se Queda Sin Frenos y Provoca Carambola en Iztapalapa; Hay Varios Lesionados

El camión de carga presuntamente se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos en la calzada Ermita Iztapalapa; hay varios heridos

El camión de carga se quedó sin frenos y provocó el fuerte accidente en Ermita Iztapalapa, CDMXFoto: N+ | Especial

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Camión tipo Torton pierde control y causa choque múltiple en Iztapalapa. Emergencia en Ermita Iztapalapa con varios lesionados.

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