Camión de Carga Se Queda Sin Frenos y Provoca Carambola en Iztapalapa; Hay Varios Lesionados

Un fuerte choque múltiple provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en inmediaciones de la calzada Ermita Iztapalapa, en CDMX, este miércoles 29 de julio 2026; hay varios lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión tipo Torton circulaba sobre la vialidad principal con dirección a Constitución de 1917, cuando perdió el control e impactó a varios vehículos, entre ellos, motociclistas.

Los testigos refirieron que la unidad que causó la carambola en Iztapalapa, prácticamente brincó el camellón y detuvo su marcha cuando chocó contra los autos que circulaban en el otro carril.

¿Qué pasó en Ermita Iztapalapa hoy 29 de julio de 2026?

Después del choque, las personas que se encontraban en las inmediaciones llamaron a los servicios de emergencia para brindar a apoyo a las personas que resultaron afectadas.

Debido a que en la zona se encuentra una clínica del ISSSTE, en los alrededores se encontraban varias personas transitando de manera normal, por lo que el fuerte estruendo los asusto.

En el sitio fueron atendidas al menos cinco personas por heridas leves, no obstante, se tiene el reporte de que los ocupantes de una motocicleta por aplicación resultaron gravemente heridos, particularmente una mujer, quien fue ingresada al hospital.

Según el operador del camión, el accidente ocurrió por una falla mecánica, ya que supuestamente los frenos no respondieron correctamente. Hasta el momento se desconoce la situación jurídica del chofer, las investigaciones continúan.

EPP