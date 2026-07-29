Internacional

Rusia Ordena Captura Internacional de Pável Dúrov, El "Zuckerberg Ruso" que Fundó Telegram

La medida reaviva el enfrentamiento entre Moscú y el creador de una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, quien desde hace años vive fuera del país

Pável Dúrov, Fundador de Telegram que Pasó de Ser Perseguido por Putin al Más Buscado en el MundoDos hombres usan teléfonos inteligentes frente a una pantalla que muestra el logotipo de Telegram. Foto: Reuters

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Durov abandonó Rusia tras negarse a cooperar con los servicios secretos y a facilitar datos cifrados de los usuarios de su primera red social. Obtuvo la ciudadanía francesa en 2021, pero reside en Dubái

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