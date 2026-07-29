Rusia Ordena Captura Internacional de Pável Dúrov, El "Zuckerberg Ruso" que Fundó Telegram

La presión del Kremlin sobre Pável Dúrov escaló a un nuevo nivel. Las autoridades rusas ordenaron la captura del empresario tecnológico, conocido como el "Zuckerberg ruso", al acusarlo de colaborar con actividades terroristas al permitir que la plataforma Telegram fuera utilizada presuntamente para reclutar personas con fines de sabotaje en Rusia.

La medida reaviva el enfrentamiento entre Moscú y el creador de una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, quien desde hace años vive fuera del país y mantiene una tensa relación con el gobierno de Vladimir Putin.

¿Quién es Pável Dúrov?

Pavel Durov es un multimillonario ruso, fundador y propietario de la aplicación de mensajería Telegram, de 41 años, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Abandonó Rusia tras negarse a cooperar con los servicios secretos y a facilitar datos cifrados de los usuarios de su primera red social. Telegram estuvo prohibida en Rusia entre 2018 y 2021. Obtuvo la ciudadanía francesa en 2021, pero reside en Dubái.

Tiene seis hijos con tres exparejas; afirma haber donado esperma que dio lugar al nacimiento de 100 hijos en 12 países. A Durov se le conoce como el "Zuckerberg ruso" porque creó Vkontakte, la mayor red social de Rusia, a los 22 años.

El fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov. Foto: Reuters

¿Cómo se volvió popular y millonario Pavel Durov?

Pavel Durov, junto a su hermano Nikolai, fundó VKontakte (VK), que rápidamente se convirtió en la red social más popular de Rusia y el equivalente a Facebook en el mundo ruso. Su éxito atrajo de inmediato la atención del Kremlin.

Primera persecución de Putin

La persecución de Vladimir Putin hacia el creador de Telegram ha ocurrido en dos momentos clave:

En 2011, el gobierno ruso le ordenó bloquear las comunidades de la oposición política que organizaban protestas contra el régimen; Durov se negó públicamente.

Segunda persecución de Putin

En 2013, las agencias de seguridad rusas le exigieron entregar los datos privados de los usuarios ucranianos que participaron en las protestas del Euromaidán. Al rechazar estas demandas para defender la privacidad, el Kremlin lo forzó a vender sus acciones de VK a empresarios aliados del gobierno.

Durov fue destituido como director general y se exilió de Rusia en 2014.

Nacimiento de Telegram y exilio

Pavel Durov creó Telegram en 2013, una aplicación de mensajería enfocada en el cifrado y la inmunidad ante la censura gubernamental. Su creador adoptó un estilo de vida nómada y fijó la sede de la compañía en Dubái, adquiriendo posteriormente las ciudadanías francesa y emiratí.

De héroe de la libertad al "más buscado"

La falta de cooperación de Telegram con los sistemas judiciales del mundo provocó que la plataforma se transformara, según diversas fiscalías, en un territorio ideal para actividades delictivas internacionales. Esto desencadenó los frentes legales que enfrenta:

En 2024 fue detenido en Francia al aterrizar en París, porque la justicia francesa lo imputó por una docena de delitos, acusándolo de complicidad en el tráfico de drogas, fraude, lavado de dinero y la difusión de pornografía infantil dentro de Telegram debido a la nula moderación de la app.

Luego de pagar una fianza de 5 millones de euros y pasar meses bajo control judicial, las restricciones para salir de Francia se flexibilizaron a finales de 2025 y regresó a Dubái, aunque la investigación sigue abierta.

Buscan capturarlo en Rusia

En julio de 2026, la justicia rusa ordenó su captura internacional bajo cargos de "terrorismo"; el gobierno de Putin se ha vuelto su principal perseguidor.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) lo ha acusado formalmente a Durov de complicidad y facilitación de actividades terroristas, ya que argumenta que los servicios de inteligencia ucranianos y grupos extremistas utilizan activamente chats, canales y bots de Telegram para reclutar jóvenes y coordinar sabotajes, asesinatos en masa y ciberfraudes dentro de territorio ruso.

De ser capturado y juzgado en su país natal, Dúrov podría enfrentar cadena perpetua. En respuesta a la última orden de arresto emitida por Moscú, las cuentas oficiales de Dúrov respondieron de forma desafiante publicando una fotografía suya haciendo un gesto obsceno hacia la cámara, reafirmando su postura de no ceder ante las presiones del Kremlin.

De acuerdo con la revista Forbes, el empresario tecnológico Pavel Durov tiene una fortuna calculada en 6 mil 600 millones de dólares y esto lo coloca en el lugar 598 de los hombres más ricos de todo el planeta.

HVI