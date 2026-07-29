Internacional

Ordenan la Captura de Evo Morales, Expresidente de Bolivia Acusado de Terrorismo

El expresidente boliviano es señalado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio

El expresidente boliviano Evo Morales. Foto: EFEEl expresidente boliviano Evo Morales. Foto: EFE

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