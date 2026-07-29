Ordenan la Captura de Evo Morales, Expresidente de Bolivia Acusado de Terrorismo

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles 29 de julio de 2026 la captura del expresidente Evo Morales acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas entre mayo y junio.

La orden de captura, dictada por el fiscal Brayan Melgar, adscrito a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

"Por todo lo anterior expuesto y siendo imprescindible la presencia del sindicado, por ser presunto autor de los hechos delictivos denunciados, el suscrito Fiscal, facultado por el Art. 226 de la Ley n.º 1970 y en cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en la Sentencia Constitucional n.º 1524/05-R (...), emite, manda y ordena el cumplimiento del presente Requerimiento Fiscal", cita la orden.

"No nos van a intimidar", responde Evo

Vía la red social X, Morales dijo que el gobierno en turno de Bolivia busca responsabilizarlo de las movilizaciones sociales de mayo y junio.

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", añadió.

¿Evo Morales participó en las protestas de mayo y junio?

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

¿En dónde está Evo Morales?

El expresidente boliviano permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.

Morales está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

Fue en mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso.

Con información de: EFE

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