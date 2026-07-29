Ordenan la Captura de Evo Morales, Expresidente de Bolivia Acusado de Terrorismo
El expresidente boliviano es señalado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio
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El expresidente boliviano es señalado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles 29 de julio de 2026 la captura del expresidente Evo Morales acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas entre mayo y junio.
La orden de captura, dictada por el fiscal Brayan Melgar, adscrito a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
"Por todo lo anterior expuesto y siendo imprescindible la presencia del sindicado, por ser presunto autor de los hechos delictivos denunciados, el suscrito Fiscal, facultado por el Art. 226 de la Ley n.º 1970 y en cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en la Sentencia Constitucional n.º 1524/05-R (...), emite, manda y ordena el cumplimiento del presente Requerimiento Fiscal", cita la orden.
Vía la red social X, Morales dijo que el gobierno en turno de Bolivia busca responsabilizarlo de las movilizaciones sociales de mayo y junio.
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", añadió.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
El expresidente boliviano permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
Morales está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
Fue en mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso.
Con información de: EFE
AMP
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026