Seguridad

Aseguran Alrededor de 200 Kilogramos de Metanfetamina en Tractocamión de Paquetería en Sonora

Un cargamento de alrededor de 200 kilogramos de metanfetamina fue asegurado durante un operativo en el tramo carretero Caborca-Sonoyta en Sonora.

Aseguran Alrededor de 200 Kilogramos de Metanfetamina en Tractocamión de Paquetería en SonoraAseguran Alrededor de 200 Kilogramos de Metanfetamina en Tractocamión de Paquetería en Sonora. Foto: Gabinete de Seguridad

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Operativo en Caborca intercepta 200 kg de metanfetamina en un camión de paquetería. El conductor está detenido. Conoce más sobre este caso.

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