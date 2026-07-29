Aseguran Alrededor de 200 Kilogramos de Metanfetamina en Tractocamión de Paquetería en Sonora

Alrededor de 200 kilogramos de aparente metanfetamina fueron asegurados durante un operativo realizado en el municipio de Caborca, como parte de las acciones coordinadas de las corporaciones de seguridad.

El aseguramiento se registró en un punto de revisión ubicado sobre la Carretera Federal Dos, en el tramo Caborca-Sonoyta, donde fue interceptado un tractocamión de una empresa de paquetería.

Las bolsas de la metanfetamina dieron un peso aproximado de 200 kilogramos

De acuerdo con el reporte de la Mesa Estatal de Seguridad, en la unidad eran transportadas 444 bolsas con una sustancia granulada y cristalina con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 200 kilogramos.

En Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad aseguraron 200 kilos de metanfetamina ocultos al interior de carretes industriales que eran transportados en un vehículo de paquetería, y detuvieron a una persona.



Con… pic.twitter.com/ffBSsmlQgy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026

El conductor fue detenido y, tanto la droga como el vehículo, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.