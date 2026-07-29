Aseguran Ocho Mil Litros de Hidrocarburo de Presunto Huachicoleo en Hermosillo, Sonora

Ocho mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por autoridades luego de localizar e inhabilitar una toma clandestina en las inmediaciones del rancho Los Pocitos, en Hermosillo.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 72+380 del tramo Guaymas-Hermosillo, donde elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, ubicaron la conexión ilegal.

Aseguraron un total de 12 contenedores de plástico con combustible

La Fiscalía General de la República en Sonora inició una investigación por delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que los 12 contenedores de plástico con el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias.

Este hallazgo se suma al del pasado 24 de julio, en las inmediaciones del rancho Santa Cruz, también en el tramo carretero Guaymas – Hermosillo, donde inhabilitaron una toma clandestina y aseguraron seis contenedores con un total de tres mil litros de hidrocarburo.