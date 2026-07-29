Seguridad

Aseguran Ocho Mil Litros de Hidrocarburo de Presunto Huachicoleo en Hermosillo, Sonora

Elementos de seguridad lograron localizar e inhabilitar una toma clandestina de hidrocarburo en inmediaciones del rancho Los Pocitos en Hermosillo, Sonora.

Aseguran Ocho Mil Litros de Hidrocarcuro de Presunto Huachicoleo en Hermosillo, SonoraAseguran Ocho Mil Litros de Hidrocarcuro de Presunto Huachicoleo en Hermosillo, Sonora. Foto: FGR

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Inhabilitan toma clandestina en Hermosillo: 12 contenedores de hidrocarburo asegurados. La Fiscalía investiga delitos en Sonora.

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