Seguridad

Chofer Queda Bajo Custodia tras Accidente entre Camiones en el Centro de Monterrey

El chofer del autobús de Transpaís que provocó un accidente múltiple en el centro de Monterrey, permanecerá bajo custodia en el hospital.

Choque de camiones en el centro de MonterreyAutoridades dejaron bajo custodia al conductor del autobús accidentado. Foto: N+

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Chofer de autobús bajo custodia tras accidente en Monterrey que dejó 9 heridos. Fiscalía investiga fallas mecánicas. ¿Qué sucedió?

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