Chofer Queda Bajo Custodia tras Accidente entre Camiones en el Centro de Monterrey

El conductor del autobús que chocó contra varios vehículos y un camión del transporte público en el centro de Monterrey, se encuentra bajo custodia mientras permanece hospitalizado tras quedar gravemente herido. Esta medida fue dada a conocer por la Fiscalía de Nuevo León durante la mañana de este miércoles 29 de julio.

Además de esta medida tomada contra el conductor, las autoridades también mencionaron que ya se encuentran verificando las condiciones mecánicas del autobús para verificar el estado en el que se encontraban tanto el acelerador con el freno y determinar si este percance ocurrió tras una falla en dichos sistemas.

Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, informó que las investigaciones continuarán para deslindar las responsabilidades correspondientes y determinar la situación legal de conductor. Autoridades de rescate habrían señalado que el chofer del autobús se encuentra en un estado de salud delicado, por lo que seguirá bajo custodia desde el hospital donde es atendido.

¿Cómo sucedió el accidente vehicular que dejó 9 heridos en el centro de Monterrey?

Fue durante la mañana de este miércoles 29 de julio cuando un autobús de Transpaís provocó un accidente múltiple que dejó al menos 9 personas lesionadas y varios vehículos dañados. El percance terminó sobre la calle Arteaga, donde la unidad terminó por impactarse contra un camión del transporte público, mismo que derribó la pared de una propiedad.

A este punto llegaron paramédicos y rescatistas, mismos que comenzaron con las labores necesarias para atender a los lesionados. En el lugar se reportó que los dos choferes de las unidades y una persona que camina sobre la calle Villagrán terminaron atrapados, por lo que fue necesario utilizar algunas herramientas para liberarlos.