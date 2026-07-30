Localizan sin Vida a Dos Hermanos en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Este miércoles 29 de julio de 2026 se dio a conocer el hallazgo de dos hombres sin vida, al interior de una vivienda en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos muertos son hermanos y fueron localizados por sus familiares atados de manos y pies y con heridas de arma blanca en el cuello.

Hallan a dos hermanos muertos en vivienda de San Francisco Totimehuacan, Puebla

Dos hermanos identificados como Miguel Ángel de Refugio, de 32 años, y René Amado, de 35 fueron asesinados al interior de su domicilio ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan en la ciudad de Puebla.

Los reportes policiales señalan que los familiares fueron quienes los encontraron después de acudir a la vivienda luego que perdieran contacto con ellos por un espacio de tiempo prolongado.

Al ingresar a dicho inmueble los hermanos fueron encontrados atados de manos y pies, presentaban heridas de arma blanca en el cuello y en medio de un charco de sangre.

Investigan doble homicidio de hermanos en San Francisco Totimehuacan, Puebla

Policías municipales de la capital poblana acudieron a la vivienda en San Francisco Totitmehuacan y tras confirmar el doble homicidio, resguardaron y acordonaron la casa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre que Estaba Secuestrado Murió Golpeado en la Banqueta en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla será la encargada de investigar el crimen que ha conmocionado a la localidad para determinar el móvil y dar con los responsables.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ