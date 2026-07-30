Homicidios

Localizan sin Vida a Dos Hermanos en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Los cuerpos de Miguel Ángel y René Amado fueron hallados atados de manos y pies dentro de su vivienda en San Francisco Totimehuacan.

Localizados Muertos Hermanos Miguel Ángel René Amado Vivienda San Francisco Totimehuacan PueblaHallan Muertos a Dos Hermanos en San Francisco Totimehuacan, Puebla. Foto: Juan M

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Doble homicidio en Puebla: Miguel Ángel y René Amado fueron encontrados muertos en su casa. Atados y con heridas de arma blanca, la comunidad busca respuestas. Más detalles sobre este caso.

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