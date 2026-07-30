Cultura

¿Se Va a Privatizar la Zona Arqueológica de Tulum como Denuncia el Sindicato? INAH Fija Postura

El INAH emitió un comunicado en el que fijó su postura sobre la supuesta privatización de la Zona Arqueológica de Tulum a una empresa de boletos

Zona Arqueológica de TulumZona Arqueológica de Tulum no es privatizada, según INAH. Foto: Cuartoscuro

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El INAH aclara: no hay privatización en Tulum. La colaboración con Grupo Mundo Maya no implica ceder el control de la zona arqueológica. Infórmate más.

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