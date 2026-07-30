¿Se Va a Privatizar la Zona Arqueológica de Tulum como Denuncia el Sindicato? INAH Fija Postura

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó que haya cedido el control de la Zona Arqueológica de Tulum a una empresa privada, como según señaló el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Al respecto, la institución encargada de velar por el patrimonio arqueológico de la nación rechazó que esté en marcha una privatización de la zona.

Sindicato denuncia “privatización silenciosa” de Tulum

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC) denunció que el INAH según ha cedido control de la Zona Arqueológica de Tulum a la empresa Grupo Mundo Maya. Según denunció el líder sindical José Enrique Vidal Dzul Tuyub, el esquema bajo el que se venden ahora los boletos representan una privatización silenciosa de las ruinas arqueológicas de la civilización maya.

Grupo Mundo Maya es una empresa paraestatal operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En su página de Internet, la empresa señala que opera hoteles en zonas arqueológicas, así como parques y museos:

“Operamos 7 hoteles ubicados en las zonas arqueológicas más importantes del sureste mexicano. 4 parques y 2 museos que preservan”.

INAH niega privatización de Zona Arqueológica de Tulum

A través de un comunicado, el INAH rechazó que haya una presunta privatización de la Zona Arqueológica de Tulum, en Quintana Roo. La antigua ciudad maya llevó el nombre de Zamá y la mayoría de sus restos corresponden al Posclásico, entre los siglos XIII y XV de nuestra era.

En el comunicado el INAH señala que únicamente se ha llegado a un acuerdo para establecer “tarifas unificadas de acceso y un mecanismo único de cobro” por medio de la empresa perteneciente a la Sedena:

“Es falso que exista ‘un regalo’ del Instituto a Grupo Mundo Maya o que se haya transferido a dicha empresa la gestión del sitio arqueológico”.

INAH niega privatización de Zona Arqueológica de Tulum. Foto: Cuartoscuro

El INAH también rechaza que haya transferido o modificado sus atribuciones sobre las zona arqueológica: “En ningún se momento se modifican las atribuciones legales del Instituto”, se lee en el documento.

Por último, el comunicado del INAH menciona que la colaboración con Grupo Mundo Maya “no implica en ningún momento la privatización del patrimonio arqueológico”.